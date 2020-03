Adio, Constituție la cabinetul Orban! Juramantul de la Cotroceni va fi depus prin videoconferința, deși Constituția prevede ca se face individual, de catre fiecare ministru

Ludovic Orban va sta în izolare la Vila Lac 1, și va rămâne acolo până la următorul test de coronavirus, cel de-al doilea. Astfel, el nu va fi prezent în plenul de azi, al Parlamentului, ca să asiste la votul de învestitură. El nu va merge nici la Palatul Cotroceni, pentru a depune jurământul, ci The post Adio, Constituție la cabinetul Orban! Jurământul de la Cotroceni va fi depus prin videoconferință, deși Constituția prevede că se face individual, de către fiecare ministru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.