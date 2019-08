Adio inmormantare cu sicriu. In viitor, acest sac organic va transforma omul intr-un copac, atunci cand va parasi aceasta lume.

copac capsula mundi viitorul inhumarii oamenilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sicriele, mormintele, pietrele funerare si toate celelalte lucruri legate de inmormantare sunt asa de complicate si costisitoare! Nemaivorbind de cat de vechi si demodate sunt ele. Doi designeri italieni au pus la punct un proiect inedit, care schimba cu totul conceptul funeraliilor traditionale. Concret, Anna Citelli si Raoul Bretzel au gandit „Capsula Mundi”, adica niste saculeti in care trupurile neinsufletite ar urma sa fie incapsulate, in pozitia fetusului. Idee neconventionala, extrem de interesanta, au numit-o The Capsula Mundi project. Capsula organica, facuta dintr-un material suta la suta biodegradabil in timp, transforma in timp corpul decedatulu ...