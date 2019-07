Adio, Maria Ciobanu! Vestea a venit ca un soc iar fanii sunt devastati

Maria Ciobanu este una dintre cele mai indragite cantarete de muzica populara din Romania. Zeci de mii de oameni isi doresc sa o poata vedea pe artista cantand live, insa acest lucru nu este posibil momentan. Ajunsa la 81 de ani, ea are mai multe probleme de sanatate care o impedica sa urce pe scena. Desi iti dorea sa cante din nou in fata fanilor, Maria Ciobanu nu a sustinut niciun concert in anul 2018 si nu se stie daca o va mai face vreodata. Nici de Revelion nu a onorat ofertele primite.



„Maria Ciobanu este bolnava si, in ultimul an, starea sa de sanatate s-a agravat, spre disperarea celor din familie. Are stari acute de oboseala, dureri de cap si nu prea poate sa mai stea in picioare mai mult de 20 de minute! In plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respiratie greoaie si palpitatii. De aceea, familia a preferat sa o trimita in America, la fiica sa, si la doctorul de la Los Angeles, care o trateaza de un an si jumatate. In momentul in care a vazut-o, medicul i-a administrat rapid un tratament, i-a facut analizelele si i-a explicat ca nu mai are voie sa faca, timp de patru-cinci luni de acum inainte, niciun zbor cu avionul pana in tara, pentru ca situatia in care se afla nu ii permite. Mai rau, poate avea consecinte ingrozitoare, poate asemanatoare cu accidentul vascular din vara, atunci cand si-a pierdut temporar memoria”, au declarat prietenele cantaretei.



Avand in vedere ca nu a mai fost in Romania de mai bine de un an si ca nici nu s-a mai simtit in stare sa urce pe scena, este posibil ca Maria Ciobanu sa fi decis sa puna punct carierei sale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.