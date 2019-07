Adjunctul șefului Inspectoratului Judetean de Politie Olt, destituit din functie

Şeful Poliţiei Române, chestorul Ioan Buda, a anunţat, vineri, că l-a destituit din funcţie pe inspectorul şef adjunct al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, Nicolae Eugen Alexe, care era împuternicit pe această poziţie, în urma neregulilor din cazul fetei ucise în Caracal. “Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, Centrul de Informare și Relații The post Adjunctul șefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Olt, destituit din funcţie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.