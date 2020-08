Administrația Trump a anunțat noua sa arma in lupta cu pandemia Covid-19

Președintele Donald Trump a salutat, duminică, autorizarea FDA a unui tratament pentru coronavirus care utilizează plasma de sânge de la pacienții recuperați, la o zi după ce a acuzat agenția că ar împiedica utilizarea vaccinurilor și altor terapii din motive politice, transmite Reuters. Astfel, tratamentele aprobate în SUA pentru Covid-19 se rezumă la plasma convalescentă, […] The post Administrația Trump a anunțat noua sa armă în lupta cu pandemia Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.