Administrația Trump denunța netransparența OMS in investigarea originii Sars-CoV-2

Statele Unite au afirmat, marți, că termenii în care o echipă de experți condusă de Organizația Mondială a Sănătății urmează să investigheze originile noului coronavirus nu au fost negociați în mod transparent sau în conformitate cu mandatul convenit de statele membre, relaetază Reuters. Administrația Trump a acuzat agenția ONU că este „centrată pe China”, lucru […] The post Administrația Trump denunță netransparența OMS în investigarea originii Sars-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.