Administratia Fondului pentru Mediu: Programele ”Rabla” pentru firme, prelungite pana la 30 octombrie

Sesiunea de înscriere a persoanelor juridice în programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" a fost prelungită până la data de 30 octombrie 2020, inclusiv, a anunţat marți Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Dosarele de acceptare depuse de persoanele juridice în cadrul celor două programe guvernamentale se transmit la AFM, începând cu 24 iulie 2020, exclusiv