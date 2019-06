Administratia locala are grija de tanara generatie: Burse si tabere pentru copiii din Cumpana

”Încheiem astăzi un nou final de an şcolar in unităţile de învăţământ din comuna Cumpăna, cu mândrie, speranţă si gânduri bune. Sunt recunoscătoare tuturor dascălilor noştri, pentru eforturile depuse si formarea copiilor noştri in tainele educaţiei. Îi felicit pe toţi elevii care astăzi au încheiat cu succes anul şcolar şi sunt convinsă că vor rămâne cu amintiri frumoase. Părinţilor si bunicilor le transmit să fie mândri de copiii lor minunaţi, deoarece eforturile depuse pentru creşterea si dezvoltarea lor armonioasă au dat roade. Nu în ultimul rând, mulţumesc conducerii şcolilor şi grădiniţelor din comuna pentru toate realizările din acest an şcolar, în scopul dezvoltării educaţiei copiilor noştri. Să ne revedem cu bine şi cu forte proaspete! Vacantă plăcută!” a transmis primarul comunei Cumpăna ec. Mariana Gâju.

Săptămâna trecută, sala Casei de Cultura din Cumpăna a găzduit Festivitatea de final de an şcolar a elevilor Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitrescu". Pentru copii, acesta este un moment de bucurie, in care adună roadele efortului depus, dovedind părinţilor ca au motive sa fie mândri de ei, aşteptând cu nerăbdare vacanta mare.Sala mare a Casei de Cultură din Cumpăna a devenit neîncăpătoare încă de la ora 9.00. Elevii claselor P-VIII și a XII-a au urcat nerăbdători pe scenă, fiind strigați de glasul blând și suav al doamnelor și domnilor învățători/diriginți, care au avut numai cuvinte de laudă la adresa copiilor.Un moment emoționant l-a constituit predarea simbolică a „Cheii cunoașterii”, adică predarea simbolică a ștafetei de către șeful de promoție 2019, Manolea Luiza ( a VIII-a B), către reprezentantii elevilor claselor a VII-a E si A Craciun Cristina si Timofte Calin (media 10).Totodata, administratia publica locala a comunei Cumpăna a premiat suplimentar un număr de 141 elevi şi 37 de cadre didactice care, în anul şcolar 2018-2019, au obţinut rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare, la nivelul învăţământului primar, gimnazial, profesional şi liceal.Primăria comunei Cumpăna nu-i uită pe elevii merituosi cu care se mândrește comunitatea, nici când aceștia sunt în vacanță. Astfel, administrația locală, în parteneriat cu mai multe localități din țară, derulează pentru al treilea an consecutiv proiectul intitulat „Cel mai bun dintre cei buni”. Proiectul constă în organizarea unor tabere de vară, în perioada iulie-august, pentru primii 7 elevi din fiecare clasa, în ordinea mediilor obtinute în anul școlar 2018 – 2019.