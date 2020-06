Administratia Nationala a Penitenciarelor, dupa ce Realitatea Plus a anuntat un interviu din inchisoare cu Liviu Dragnea: "Nu am aprobat solicitari de intervievare nici fizic, nici online, din 16 martie"

Administratia Nationala a Penintenciarelor precizeaza, dupa ce Realitatea Plus a anuntat un interviu din inchisoare cu Liviu Dragnea, ca din 16 martie, de cand a fost instituita starea de urgenta in contextu pandemiei de COVID-19, nu aprobat solicitari de intervievare a unor persoane private de libertate, nici fizic, nici online. Aceasta in conditiile in care cea care a realizat interviul, fosta consiliera a lui Dragnea, Anca Alexandrescu, afirma ca abia joi dimineata i s-a aprobat interviul, ...