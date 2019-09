Administratia Nationala de Meteorologie a facut anuntul. Astazi si maine vremea o va lua razna

Alerta Meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); METEO ROMANIA. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme severa, pentru intervalul de timp 26-27 septembrie, orele 12:00, respectiv, 09:00. De asemenea, meteorologii au emis Cod Galben, in intervalul de valabilitate 26 septembrie, ora 15:00 – 27 septembrie, ora 06:00. Frigul acapareaza Romania. A fost inregistrata prima temperatura negativa Iata care sunt zonele afectate: Pe parcursul zilei de joi (26 septembrie) temporar va ploua in toate regiunile, iar in cursul noptii (26/27 septembrie) si in primele ore ale zilei de vineri (27 septembrie) in cele centrale, estice si sud-estice, precum si la munte. Cantitatile de apa vor depasi local 15…20 l/mp, iar mai ...