Administratia Prezidentiala: Guvernarea PSD continua experimentele nocive in Educatie

Ordinul care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional este un demers mai degrabă segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui elev, se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, transmis vineri AGERPRES. "Guvernarea PSD continuă să facă experimente cu efecte grave asupra educaţiei copiilor din România. Cea mai recentă măsură luată de ministrul interimar al Educaţiei Naţionale cu privire la admiterea în licee, pentru anul şcolar 2020 - 2021, este nu doar îngrijorătoare, ci şi extrem de nocivă pentru întreg sistemul de învăţământ. Ordinul emis ieri, care prevede repartizarea automată a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Naţională în învăţământul profesional, este un demers mai degrabă segregaţionist, care nu ţine cont de individualitatea fiecărui elev. Măsura, luată din nou pe genunchi, ignoră faptul că evaluarea naţională nu este un test de aptitudini şi nu reflectă nici competenţele specifice fiecărui copil, nici preferinţele individuale pentru o carieră ulterioară. În loc să crească atractivitatea şi calitatea învăţământului profesional, acest Guvern, care suferă de reformită cronică, încearcă să ascundă sub preş problema promovării slabe la examenele naţionale", precizează sursa citată. Potrivit acesteia, "măsura forţează elevii să meargă, fără o minimă orientare şi consiliere, într-o direcţie care nu are, poate, nicio legătură cu ceea ce ştiu şi le place", iar "efectul va fi amplificarea abandonului şcolar, nicidecum creşterea calităţii procesului educaţional". "Cu incompetenţa caracteristică, această guvernare se dovedeşte încă o dată incapabilă să rezolve problemele de fond, care generează, de multe ori, rezultatele slabe ale copiilor la Evaluarea Naţională, şi nu ţine cont de rata mare de sărăcie în rândul copiilor din România sau de alţi factori, precum lipsa profesorilor calificaţi, lipsa dotărilor ori a suportului familial. Ca şi în alte cazuri, această guvernare foloseşte dubla măsură: profesorii care au luat sub 5 la examenul de titularizare pot preda în continuare, însă elevii care au luat sub 5 nu au drept de acces la ruta care li se potriveşte. Măsura luată de ministrul PSD transmite şi un semnal profund greşit legat de rolul învăţământului profesional în societatea noastră. Se perpetuează, astfel, ideea că "la profesional" merg cei mai nepregătiţi şi că această rută educaţională este mai degrabă o penalizare, decât o şansă de împlinire. Învăţământul profesional este esenţial pentru formarea viitorului României şi trebuie sprijinit în demersul de a forma specialiştii şi meseriaşii de care avem nevoie. Dar acest sprijin înseamnă să investeşti resurse, să dotezi şi să modernizezi infrastructura, să atragi şi să formezi personalul, să dezvolţi parteneriate cu mediul privat. Guvernarea PSD nu face însă nimic din toate acestea. Învăţământul profesional trebuie să fie unul în care se construiesc cariere şi destine, nu unul în care se ascunde eşecul unui sistem de învăţământ ce nu oferă şanse egale tuturor", se mai arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale. Ordinul 4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Conform acestui ordin, semnat de ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz, numai elevii care au susţinut Evaluarea Naţională şi au obţinut o medie de minimum 5 vor putea participa la repartizarea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)