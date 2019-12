Administratia Prezidentiala se alatura initiativei 'We stand up for women!'; Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu

Administraţia Prezidenţială se alătură iniţiativei europene "We stand up for women!", care se desfăşoară în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului, urmând ca Palatul Cotroceni să fie iluminat în portocaliu, marţi, începând cu ora 19,00.

Inţiativa, demarată de Federaţia Europeană Soroptimist International în cadrul campaniei mondiale a Organizaţiei Naţiunilor Unite "Orange the world to stop violence against women", promovează eliminarea şi diminuarea violenţei împotriva fetelor şi femeilor, a informat Administraţia Prezidenţială, printr-un comunicat de presă."În semn de solidaritate cu această campanie de activism civic, implementată în ţara noastră de către Uniunea Soroptimist International România (USIR), Palatul Cotroceni va fi iluminat în portocaliu, marţi, 10 decembrie a.c., începând cu ora 19,00. Administraţia Prezidenţială se alătură celorlalte instituţii emblematice din întreaga lume care au fost iluminate în această perioadă în portocaliu, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare şi informare în rândul publicului larg asupra fenomenului de violenţă împotriva femeilor şi a urgenţei diminuării acestuia", a precizat sursa citată.