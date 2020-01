Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii: Extinderea zonelor de cuibarit pentru pelicanii creti (galerie foto)

Insula Ceaplace, de pe lacul Sinoe, este o zonă strict protejată din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării unde, an de an, găsește loc prielnic de cuibărit și creștere a puilor una dintre cele mai mari și mai frumoase păsări din România: Pelicanul creț (Pelecanus crispus) - o specie considerată periclitată la nivel mondial.În cursul anului 2019 au fost observate 160 de exemplare în zona Insulei Ceaplace.Anul acesta, probabil datorită iernii mai ușoare, au sosit deja 180 de exemplare iar pe insulă sunt în construcție peste 60 de cuiburi. Stuful disponibil natural pe insulă este insuficient pentru un număr mai mare de cuiburi, prin urmare în zilele de 29 și 30 ianuarie 2020, patru agenți ecologi din cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) împreună cu patru voluntari au transportat pe insulă și au aranjat 600 de legături de stuf pentru a ajuta la extinderea zonei de cuibărit.În perioada 2005-2009, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română și Royal Society for the Protection of Birds, a desfășurat proiectul LIFE NATURA (LIFE05NAT/RO/000169) „Salvarea Pelicanului creț din Delta Dunării”. Obiectivele proiectului au fost: menținerea efectivelor și protecția populației de Pelican creț din Delta Dunării.Sursa foto: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD)