Administratia Trump revizuieste contractarea istorica a PIB-ului pe trimestrul al doilea la -31,7%

Administraţia americană şi-a revizuit estimările cu privire la contractarea Produsul Intern Brut (PIB) în al doilea trimistru la -31,7% în ritm anualizat, de la -32,9% cât estima anterior, a anunţat joiîntr-un comunicat Departamentul american al Comerţului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Această prăbuşire istorică a PIB-ului american şi cea înregistrată în primul trimestru (-5%) au aruncat în mod oficial America în recesiune, cauzată de pandemia covid-19, care le-a obligat pe autorităţi să ia măsuri drastice de izolare ce au oprit economia americană.

Citește și: Epidemiologii trag semnalul de alarmă: Ne vom confrunta cu un număr crescut de infecții

Măsura folosită de Statele Unite în estimarea creşterii este evoluţia în ritm anualizat, care compară PIB-ul cu cel din trimestrul precedent şi proiectează evoluţia pe întregul an în acest ritm. Ea diferă de ritmul de la an la an, care compară PIB-ul cu cel din acelaşi trimestru al anului precedent.