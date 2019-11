Administrator judiciar al unei societati comerciale, trimis in judecata

În completarea comunicatului nr. 748/VIII/3 din 2 octombrie 2019, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba - Iulia au dispus trimiterea în judecată,în stare de arest preventiv, a inculpatului V.P.D. în calitate de administrator judiciar al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- luare de mită,- spălarea banilor, în formă continuată, în stare de arest la domiciliu, a unei persoane fizice, fără vreo calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:- complicitate la luare de mită,- complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.în stare de libertate a inculpatei SC SJ INTER TRADING SRL sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 2017 - 2019, inculpatul Vlaic Petrică Dan, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale aflată în reorganizare (martor în cauză) să-i remită o sumă de bani, reprezentând echivalentul a 5% (aproximativ 40.000 Euro) din totalul datoriilor (aproximativ 4.000.000 lei) prevăzute în planul de reorganizare.Banii pretinși ar fi fost primiți de inculpat în mod direct, în numerar, după cum urmează: în perioada martie-aprilie 2017, suma de 20.000 de lei, la data de 30 august 2019, suma de 5.000 lei, la data de 01 octombrie 2019, suma de 20.000 euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.De menționat este faptul că, înainte de intervenția procurorilor anticorupție, administratorul judiciar i-ar fi dat banii primiți cu titlu de mită celeilalte inculpate care i-ar fi ascuns în trusa medicală de prim-ajutor a autoturismului personal.În contul sumei pretinse inițial, inculpatul Vlaic Petrică Dan ar mai fi beneficiat și de alte foloase materiale (lucrări de asfaltare și pavare).Pentru a disimula proveniența sumelor de 39.746,86 lei respectiv 32.986,80 lei (contravaloarea lucrărilor) primite cu titlu de mită, inculpatul Vlaic Petrică Dan, cu complicitatea celeilalte inculpate, ar fi interpus în mecanismul financiar SC SJ Inter Trading SRL, administrată de aceasta din urmă, care ar fi emis/către care ar fi fost emise facturi fiscale care să creeze aparența unor relații comerciale valide.În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumelor de 9.850 lei, 11.555 Euro, 150 Lire sterline, 9.002 USD, ridicate de la inculpatul Vlaic Petrică Dan și consemnarea acestora la o unitate bancară.De asemenea, s-a mai dispus instituirea sechestrului asigurător şi luarea inscripţiei ipotecare asupra bunurilor imobile și mobile aparţinând inculpatei SC SJ Inter Trading SRL.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sibiu cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.