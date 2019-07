Administratorii groapei Glina si-au creat un grup de sustinere locala ca sa obtina despagubiri de la stat

glina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa decizia de inchidere a gropii de gunoi Glina, operatorii acesteia au creat, sub paravanul unui ONG, un Grup de b, prin care incearca sa stoarca bani de la stat, potrivit gazetadestiri.ro. Decizia de inchidere a groapei de gunoi, care in timp s-a apropiat la mai putin de 70 de de metri de casele oamenilor, punandu-le in pericol sanatatea, a fost secondata de deschiderea mai multor dosare de urmarire penala: poluare (Dosarul penal nr. 2132/P/201 de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti), contaminare a apelor cu substante periculoase, precum si conexiune cu o retea infractionala internationala vizand spalarea de bani prin intermediul groapei de la Glina, dosar care s-a lasat cu condamnari gr ...