Admiterea 2019 de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi. Iata situatia inscrierilor pana acum

Luni, 15 iulie 2019, la ora 18.00 s-a incheiat prima zi de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, sesiunea iulie 2019. Situatia inscrierilor se arata astfel: Pentru studiile universitare de licenta - Sesiunea IULIE 2019 s-au inscris 1579 de absolventi, dintre care 5 sunt absolvenți de licee situate in mediul rural ,iar doi sunt candidati de etnie roma. Vezi AICI lista completa cu situatia inscrierilor, studii universitare de licenta - Sesiunea IULIE 2019. In ceea ce priveste studiile universitare de MASTER Sesiunea IULIE 2019, s-au inscris 422 de absolventi, dintre care 12 sunt pe locurile pentru romanii de pretutindeni, in timp ce niciun candidat de etnie roma nu s-a inscri ...