Admiterea de toamna la TUIASI: ''Am inregistrat o depasire cu circa 50% a numarului de locuri alocate studiilor universitare de licenta si masterat''

admitere Universitatea Tehnica TUIASI Gheorghe Asachi din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) a confirmat in sesiunea de toamna rezultatele record de la admiterea din vara. In urma analizarii rezultatelor si a confirmarii locurilor de catre candidati, a reiesit faptul ca admiterea de anul acesta a adus cei mai multi candidati din ultimul deceniu la institutia de invatamant superior tehnic din Iasi. Cele aproximativ 200 de locuri ramase libere la licenta si scoase la concurs in aceasta toamna au fost ocupate integral inca din primele trei zile ale perioadei de depunere a dosarelor, fiind 426 de candidati inscrisi in total pe cele 200 de locuri la licenta. „Am inregistrat o ...