Admiterea in invatamantul profesional de stat - etapa importanta in atentia absolventilor de gimnaziu

Luni, 22 iulie 2019 incepe a doua etapa a inscrierii in invatamantul profesional si dual. Oportunitati pentru elevii ieseni A doua etapa de admitere in clasa a IX-a are loc in intervalul 22.07-24.07.2019. Sunt disponibile 1505 locuri la invatamant profesional de stat si 101 locuri la invatamant profesional dual. Cateva exemple de calificari ce pot fi accesate: • Tamplar universal (Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iasi) • Operator industria de medicamente si produse cosmetice (Liceul Tehnologic "Petru Poni" Iasi) • Electrician protectii prin relee, automatizari si masuratori in instalatii energetice (Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Iasi) &n ...