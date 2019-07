Adolescent din Ploiesti, umilit dupa ce a cedat locul in autobuz unei femei in varsta

Un adolescent din Ploiesti a fost umilit dupa ce a cedat locul in autobuz unei femei in varsta. Baiatul, care vrea sa ramana anonim a relatat intreaga intamplare pe pagina de Facebook a publicatiei observatorulph.ro.

Dupa ce a cedat locul unei femei in varsta in autobuzul 40, adolescentul a fost umilit de o alta femeie din mijlocul de transport in comun.

"Sa va povestesc ceva, daca doriti sa publicati vreau sa raman anonim din motive personale! In traseul 40 astazi de dimineata, am urcat linistit si m-am pus pe un scaun, toate bune si frumoase. Vine o bunicuta si imi cere locul, politicos am lasat-o pe dansa deoarece avea o varsta cam inaintata! Pe o banca dubla o doamna la aproximativ 50-55 de primaveri statea nepasatoare, iar pe locul de langa dansa isi pusese pungile si geanta.

Am rugat-o politicos sa le dea pentru a putea sa stau si eu, iar dansa mi-a raspuns "Du-te d***u de golan ca eu din pensia mea de 1.900 de lei platesc impozit la primarie".

I-am raspuns ca si eu din salariul de 1.450 fac acelasi lucru si imi platesc si abonament. Eu nu am gratuitate ca dansa dupa care au inceput toate babutele sa zica, ca ele au pensii de maxim 2.500 si platesc impozite si mancare pe cand noi ne distram! Nu vad nimic drept ca ea sa ocupe un loc cu pungi si altele avand gratuitate, iar noi dintr-un salariu minim pe economie sa ne luam bilet/abonament sa stam in picioare si sa fim si jigniti! Va salut" , este mesajul acestuia.

