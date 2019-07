Adolescenta care a ELIMINAT-O pe Venus Williams RECUNOAȘTE: 'Am urmarit-o foarte mult pe Simona Halep'

Simona Halep (7 WTA) s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon, iar fostul lider mondial o va întâlni în această fază pe revelaţia turneului, americanca de 15 ani Cori Gauff (313 WTA).

Gauff a uimit lumea tenisului la turneul de la Wimbledon, venind din calificări şi eliminând alte trei jucătoare mult mai bine clasate, la vârsta de doar 15 ani. Americanca spune că a urmărit-o foarte mult pe Simona Halep, astfel că nu va avea emoţii la meciul din optimile de finală, conform Mediafax.

"Am urmărit-o foarte mult. Nu am jucat şi nici nu m-am antrenat cu ea, deci nu ştiu exact cum se va simţi mingea, dar cunosc foarte bine stilul ei de joc doar din ceea am văzut. Simona este o jucătoare diferită faţă de tot ceea am întâlnit până acum. Fiecare meci e diferit, dar nu cred că va schimba cu ceva faptul că ea este cap de serie", a declarat Cori Gauff, la conferinţa de presă de după meciul cu Polona Hercog.

După trei victorii obţinute în calificări, americanca a câştigat alte trei partide pe tabloul principal: 6-4, 6-4, contra lui Venus Williams (44 WTA), 6-3, 6-3, împotriva Magdalenei Rybarikova (139 WTA) şi 3-6, 7-6 (7), 7-5, în jocul cu Polona Hercog (60 WTA).

Simona Halep şi Cori Gauff se vor întâlni în faza optimilor de finală la Wimbledon 2019. Data şi ora partidei urmează să fie stabilite ulterior de către organizatori.