Adolescenta de 14 ani din Buzau, disparuta de doua saptamani! Un barbat i-a sunat pe parintii fetei

Este alerta in Buzau, in comuna Parscov, dupa ce o fata in varsta de 14 ani a disparut de acasa de aproximativ doua saptamani. Parintii au mers glont la politie, dupa ce un barbat i-a sunat si le-a spus ca fata nu se mai intoarce acasa.

Imediat dupa ce Milena Maria Gavrila a plecat de acasa, un barbat a sunat-o pe mama fetei spunandu-i ca adolescenta nu se mai intoarce acasa. Tatal fetei a ajuns la politie, dar un agent i-a spus: "trebuie sa accepte situatia".

„De doua saptamani nu stiu nimic de fiica mea. Milena a fost corupta de acest individ. El a spus ca a intretinut relatii intime cu fata si cu toate astea este liber. M-a amenintat ca are relatii in Politie. Chiar seful de post mi-a spus ca trebuie sa accept situatia, ca nu am ce sa fac”, a declarat Florin Gavrila.

Si mai ciudat este faptul ca imediat dupa disparitie, pe pagina de Facebook a fetei a aparut faptul ca s-ar fi casatorit, scrie reporterbuzoian.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.