Adolescenta de 16 ani, rapita de trei tineri pe o strada din Olanesti

Incident socant in Olanesti! O adolescenta de 16 ani a fost rapita pe strada de trei tineri care, aflati intr-o masina, o pandeau. Unul dintre ei a deschis portiera si a tras-o pe minora in autoturism. Apoi, au luat-o la goana.

Pe 28 august, pe o strada din Olanesti, Valcea, o minora de 16 ani a trait socul vietii. Fata, care mergea pe trotuar, a fost urmarita de trei tineri cu varste intre 20 si 35 de ani, aflati intr-o masina.

Dupa cateva secunde, autoturismul s-a oprit, moment in care, unul dintre cei trei tineri a tras-o in masina. Apoi, soferul a calcat accelaratia si si-au continuat drumul.

Doar ca, dupa 700 de metri, inspre satul Cheii, cei trei tineri si-au dat seama ca au confundat-o pe minora asa ca, au oprit masina si au lasat-o pe aceasta sa plece.

In urma investigatiilor si cercetarilor, luni, 2 septembrie, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de un tanar de 35 de ani din Pausesti Maglasi. In acelasi dosar, sunt cercetati si ceilalti doi, in varsta de 20 de ani, potrivit realitateavalceana.ro.

De asemenea, s-a stabilit ca adolescenta de 16 ani, din Schitu Golesti, judetul Arges, locuia fara forme legale in Bunesti.

Adolescenta de 17 ani, rapita de iubit, dupa ce parintii ei s-au opus casatoriei

La sfarsitul lunii august, o adolescenta de 17 ani a fost rapita de iubitul ei, cu trei ani mai mare, dupa ce parintii sai au refuzat casatoria dintre cei doi.

Daca parintii fetei nu sunt de acord cu relatia, nu acelasi lucru il putem spune si de parintii baiatului, care isi doresc ca fata sa le devina nora. Mai mult decat atat, au decis sa-si ajute fiul sa o aduca acasa pe fata pe care o iubeste.

Astfel, joi seara, in jurul orei 19.00, tanarul de 20 de ani, alaturi de mama si tatal sau, dar si de un prieten de 29 de ani au mers la domiciliul adolescentei si au luat-o la ei acasa. Tatal fetei, in varsta de 41 de ani, a mers de urgenta la Politie, iar oamenii legii au mers in cautarea acesteia. Nu mai putin de 26 de politisti au actionat in acest caz.

