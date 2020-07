Adolescenta in vremea coronavirusului. Ce traume va lasa pandemia in adultul de maine

Adolescenta e o varsta dificila in orice vremuri, cu atat mai mult intr-o pandemie. Inchiderea scolilor, distantarea fizica, mutarea interactiunii umane aproape in totalitate in online, ratarea unor momente importante care nu se mai intorc (ultima zi de scoala, petrecerile de absolvire, intalnirea cu viitorii colegi), agresivitatea crescuta si mesajele contradictorii din societate si chiar de la varful Statului, toate accentueaza anxietatea, incertitudinea, nelinistea si rebeliunile specifice ...