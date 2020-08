Adolescentii vad cu ochi buni orele de educatie sexuala, ca sa nu se mai "scoleasca" de pe internet. Tanar: "Normalizarea discutiei despre sex, inca de mici, e primul pas"

In lipsa programelor de educatie sexuala in scoli, adolescentii romani devin propria calauza atunci cand vine vorba despre intelegerea schimbarilor prin care trecere organismul lor in perioada pubertatii si a implicatiilor pe care le presupune inceperea vietii sexuale. O comunicare deficitara se instaureaza intre profesor si elev, dar si intre parinte si copil din cauza modului in care este perceput acest subiect in Romania.