Adolescentul care a ucis-o si a violat-o pe fetita de 5 ani din Baia Mare, prins dupa ADN-ul de pe caramida cu care i-a zdrobit capul. ”M-am speriat foarte rau ca strigatele ei o sa fie auzite de rude si o sa ma omoare”

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures au finalizat recent cercetarile si l-au trimis in judecata pe adolescentul de 17 ani care a recunoscut ca, pe 30 aprilie 2018, a ucis-o pe Estera, in zona fostului combinat Cuprom de la marginea orasului Baia Mare. Baiatul a fost prins la mai bine de un an de la crima, desi locuia in acelasi bloc cu familia fetitei, fiind chiar varul ei.

Adolescentul a fost atunci arestat preventiv, iar după două luni, procurorii l-au trimis în judecată. Dosarul de omor calificat și viol este judecat de Tribunalul Maramureș.

După ce anchetatorii au trimis dosarul la instanță, adolescentul a fost mutat, conform procedurilor, din arestul Poliției Maramureș în Penitenciarul Baia Mare, în zona pentru minori, unde așteaptă începerea procesului.

Prins după urmele de pe mâna cu care a strâns puternic cărămida când a lovit

Probele care au dus la prinderea băiatului au fost rezultatele expertizelor făcute pe materialul genetic prelevat de pe corpul fetiței, din apropierea cadavrului și, mai ales, de pe cărămida cu care i-a zdrobit capul. Toate au evidențiat că ADN-ul este al lui Alex J., care pe 26 iunie a fost citat să revină la audieri. El mai fusese audiat și anchetatorii aveau probe ADN de la el.

Cinci probe ADN l-au demascat. Însă, cea mai importantă, ultima care a ieșit din laboratorul de la IML «Mina Minovici» după ce a fost refăcută, a fost analiza cărămizii. Arma crimei a păstrat celulele epiteliale ale autorului. Când a lovit-o de două ori pe fetiță, autorul a strâns puternic cărămida în palmă. Surse judiciare:

”I-am dat de două ori cu o cărămidă în cap și am plecat”

În anchetă, Alex le-a spus anchetatorilor cum a ajuns să o violeze și să o ucidă pe verișoara lui de cinci ani.

El și-a motivat crima spunând că fata a început să țipe și el s-a temut că familia fetei va afla și îl va omorî.

”Când am dezbrăcat-o, nu a zis nimic, dar când m-am urcat pe ea, a început să țipe. M-am speriat foarte rău că strigătele ei o să fie auzite de cineva, de rude, pentru că era lume aproape. Mi-a fost frică să nu vină rudele și vecinii acolo, să îmi facă rău, să mă omoare. I-am dat de două ori cu o cărămidă în cap și am plecat. Nu știu dacă am penetrat-o sau nu”, a spus criminalul la audiere, potrivit surselor judiciare.

Alex s-a întâlnit cu Estera într-o zonă dezafectată a fostei fabrici Cuprom, unde cei din cartierul de la marginea orașului Baia Mare își făceau nevoile.

”Fetița, nesupravegheată, nu a fost ademenită de nimeni, ci s-a dus singură în acel loc să-și facă nevoile, cum o mai făcuse. Băiatul era acolo, cu pantalonii în vine, după ce își făcuse nevoile”, ne-au mai spus surse din anchetă.

Adolescentul a mai povestit că a dezbrăcat-o de la brâu în jos fără ca fetița să protesteze, pentru că era vărul ei și îl cunoștea bine.

După ce i-a dat jos chilotul, tânărul a trântit-o la pământ și s-a urcat pe ea. Speriată, copila a strigat după ajutor, moment în care băiatul a lovit-o de două ori în cap cu o cărămidă. A existat penetrare, dar nu acele leziuni i-au provocat moartea, ci rănile grave de la cap. Surse din anchetă:

Peste 500 de persoane audiate și sute de probe ADN analizate

După crimă, Alex a abandonat cadavrul fetiței în acel loc plin de mizerii și de fecale și s-a amestecat printre localnici. Apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a dus acasă.

Hainele cu care a fost îmbrăcat le-a atuncat pe un câmp, dar la locul crimei au rămas urme care aveau să fie transformate în probe și să-l demaște.

Era un loc contaminat, plin de fecale, de urină și de gunoaie, o zonă care nu a fost protejată imediat după omor, în care rudele au intrat și chiar au mutat cadavrul. A fost nevoie să audiem peste 500 de persoane, să recoltăm probe ADN de la tot atâția oameni, printre care și de la acest tânăr. Surse din anchetă:

”După mai bine de un an, timp în care am verificat bazele de date naționale și europene, în care însă nu apărea pentru că nu avusese probleme cu legea, am ajuns la el”, au mai spus sursele apropiate anchetei.

