Adolescentul care s-a electrocutat pe un pod CFR din Herastrau, mutat in Belgia

Herastrau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adolescentul care s-a electrocutat pe un pod CFR din parcul Herastrau se lupta pentru viata intr-un spital din Belgia. Medicii l-au trimis acolo pentru ca are arsuri prea grave. Iar fratele lui face apel pentru salvarea sa, intr-un mesaj emotionant. Elevul de 16 ani este dansator profesionist si elev la sectia de actorie a Liceului Dinu Lipatti. A venit din Chisinau la Bucuresti visand la o cariera de succes in Romania. Dar a ajuns la un pas de moarte, dupa un gest care a ucis, doar in ultimii 5 ani, 42 de romani. Sunt clipe de cumpana in viata lui Alexandru. 27 de mii de volti i-au strabatut corpul. Alaturi de el, un prieten, si el electrocutat dupa ce a incercat sa-l ajute, il tine strans in brate, ...