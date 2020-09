Adolescentul depresiv - semne de ingrijorare

Adolescenta este o perioada de tranzitie de la copilarie la maturitate, care incepe de la 12 ani si se poate intinde pana la varsta 20 de ani, cand dezvoltarea fizica este aproape terminata. Adolescenta nu a fost niciodata simpla, ea este prin definitie o perioada dificila, marcata de anxietate, conflicte interioare, rebeliune si stres, insa in ziua de astazi a devenit de-a dreptul riscanta - din pricina expunerii la pericole mult mai mari decat in trecut, tinerii de azi pot cadea foarte usor in ...