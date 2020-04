Adopta o floare pentru a ajuta bolnavii de COVID-19 din Dambovita

"In aceste momente incercate este momentul sa fim impreuna pentru a-i sprijini pe cei aflati in prima linie in lupta contra corona virus COVID-19!", este indemnul la actiune pe care il lanseaza asociatia TOTUL ESTE POSIBIL in deschiderea campaniei de strangere de fonduri de urgenta pentru Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste.