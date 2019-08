Adresa Trump Tower din New York ar putea deveni "725 avenue Obama", in baza unei petitii online

O petiţie prin care se cere New Yorkului să redenumească o parte a celebrului 5th Avenue în onoarea fostului preşedinte Barack Obama - şi prin care adresa Trump Tower ar deveni "725 avenue Obama" - face furori în ultimele zile în Statele Unite, relatează The Huffington Post. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Oraşul Los Angeles i-a adus recent un omagiu fostului preşedinte dându-i numele său unei părţi a autostrăzii 134, în apropiere de centrul oraşului”, scrie iniţiatoarea textului, Elizabeth Rowin, pe site-ul ”Move on”, pe care se află petiţia online. ”Cerem primarului New Yorkului şi Consiliului Municipal să facă acelaşi lucru şi să redenumească o parte a 5th Avenue cu numele său”, se arată în document. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ea apără legitimitatea cererii invocând ”numeroasele succese” ale fostului şef de stat american, între care ”salvarea din Marea Recesiune, cele două mandate ale sale fără vreun scandal în echipa sa, asasinarea lui Osama ben Laden care a orchestrat atentatele de la 11 septembrie şi moartea a peste 3.000 de newyrkezi”. Porţiunea 5th Avenue a cărei redenumire o cere se află între străzile 56 şi 57, o zonă oricum altcumva dar nu obişnuită. Aici se află Trump Tower din New York, un imobil deţinut de către actualul locatar al Casei Albe, Donald Trump, în care se află reşedinţa sa principală şi numeroase birouri. Ideea pare să le placă multora, iar peste 280.000 de persoane au semnat textul. Petiţia urmează să-i fie trimisă primarului oraşului Bill de Blasio după ce adună 300.000 de semnături. Cu toate acestea, la început era doar o glumă. Eli ...