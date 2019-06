Adria Gallego si-a prelungit contractul cu Politehnica Iasi

Adria Gallego google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul Politehnica Iasi a anuntat astazi ca a prelungit cu un an contractul fundasului spaniol Adria Gallego. Gallego avea contract pana la sfarsitul acestei luni si a semnat o intelegere valabila sezonul urmator. Jumatate din lotul Politehnicii Iasi, pentru Turcia, e eligibil Under21 Adria Gallego a evoluat in 21 de partide in sezonul recent incheiat si face parte din lotul care face deplasarea in Turcia pentru stagiul de pregatire. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"631612",domain:"n.ads3-adnow.com"}); BZI.ro ...