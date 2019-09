Adrian a plecat la plimbare cu motorul si nu s-a mai intors! Sotia lui a ajuns la locul accidentului si i-a ascultat ultimele cuvinte. Sfasietor!

Un mesaj sfasietor s-a viralizat pe retelele de socializare! Bianca, o tanara proaspat casatorita, si-a pierdut sotul intr-un accident grav. Pe 5 august, sotul ei, Adrian, a iesit sa se plimbe cu motorul, de care era foarte pasionat. A fost ultima plimbare. A fost implicat intr-un accident rutier si s-a stins din viata.

Bianca a scris pe pagina sa un mesaj cutremurator! S-a putut bucura foarte putin de casnicia pe care a asteptat-o toata viata.

Se pare ca o soferita in varsta de 22 de ani nu i-a acordat prioritate lui Adrian, care se afla pe motocicleta, si l-a lovit in plin. Tanarul a murit cateva ore mai tarziu, la spital.

"Cu doua lui in urma 29 Iunie 2019) E dimineata. Deschid ochii si realizez: e ziua nuntii noastre. Alerg spre fereastra si vad o zi insorita si frumoasa. Ce bine! Iata o zi in care totul o sa fie perfect! De azi inainte, suntem doi soldati care merg mana in mana catre destinatia promisa!

Primul mesaj pe care il primesc e de la tine dragul meu sot “ Buna dimineata ingerasul meu iubit ! Astazi o sa fie cea mai frumoasa zi din viata noastra! Te iubesc mult viata mea “ sunt cuvintele tale ce mi-au bucurat inima si mi-a luminat fata ! Nu pot sa uit acea zi minunata pentru noi! Cum mi-ai si zis “ Am avut nunta de vis “ ! Nu mai mai mult de o luna te-ai bucurat ca vei fi tatic, cat de fericit erai si cata grija aveai de mine... Numai noi stim cat de Fericiti eram impreuna si nu ne mai saturam unul de altul ! Pe data de 5 August 2019 dupa ce mai plimbat, mi-ai oferit ce vroiam, mi-ai facut o zi perfecta pana la ora 18:00. Iar asa cum tu aveai o placere nebuna pentru motocicleta ta oricat am incercat atunci sa te tin langa mine tu mi-ai zis “ nu stau decat jumatate de ora si vin “ iar eu ti-am spus “ nu ma lasa singura iubire “ iar tu ai zis “ nu iubire, spal motorul si vin !” Acestea fiind ultimile cuvinte inainte de tragicul accident! La jumatate de ora sa fiu instiintata ca sotul meu are accident! Pana nu am ajuns acolo eu am zis “ nu el , nu cred, el este cel mai bun, stie ce face, nu cred ca a gresit el cu ceva, nu cred ca ma lasa el singura acum , nu cred...” numai eu stiu cate ganduri si trairi am avut in acele momente ! Cand ajung acolo sa mi se confirme ca e chiar el , sotul meu ! Atat te-am intrebat “ pui esti bine? “ si mi-ai raspuns cu jumatate de gura “ da, sunt bine” !

Eu totusi nu credeam ca mi se poate intampla asa ceva, dupa o zi perfecta sa am o veste atat de tragica, si inca nu cred, eu te astept acasa asa cum ai zis . Chiar daca a trecut mai mult de jumatatea de ora, nu te voi certa nu iti voi zice nimic, doar sa vi ! Nu voi uita ultimile cuvinte “ si eu te iubesc ! , si eu te iubesc ! “ si cel mai mult sufar pentru ca ai fost constient de ce se va intampla cu tine , si ca nu vei mai fi langa mine ... asta ma doare, ca stiai", a scris sotia lui Adrian.

