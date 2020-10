Adrian Albu, supravietuitor Colectiv ajuns consilier local in Bucuresti: "Am cicatrici, astea nu se vindeca. Autoritatile nu au invatat mare lucru"

Adrian Albu este unul dintre supravietuitorii incendiului din clubul Colectiv, izbucnit in seara zilei de 30 octombrie 2015 si in urma caruia 65 de tineri si-au pierdut viata. Albu a candidat si a fost ales consilier local la Primaria Sectorului 2, un mandat pe care promite ca il va dedica securitatii la incendiu in scoli.