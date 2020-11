Adrian Copilul Minune si Tzanca Uraganu, amendati de Politie pentru ca au participat la un chef, cu incalcarea regulilor sanitare

Zeci de persoane care au participat la evenimente private in Bucuresti au fost amendate de catre politisti. In Sectorul 3, politistii au fost sesizati cu privire la organizarea unui botez, fiind gasite 73 de persoane in doua incaperi ale unui restaurant. De asemenea, au fost amendate 32 de persoane la un eveniment privat organizat intr-un pub din Sectorul 5, dar si 11 persoane la o petrecere intr-un apartament de tip penthouse din Sectorul 6. Aici, una dintre persoanele sanctionate este Adrian ...