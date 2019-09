Adrian Corduneanu si "Diamantul Roz" scene hot in jacuzzi

Adrian Corduneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Corduneanu – zis ”Beleaua” – a avut parte de momente ”hot” in jacuzzi, alaturi de partenera sa de viata, Ramona, cunoscuta si sub numele de ”Diamantul roz”. Cei doi au mers impreuna la o pensiune care ”se lauda” si cu jacuzzi in aer liber, asa ca nu s-au sfiit sa se harjoneasca fara retineri. Intr-un final, Adrian Corduneanu si-a sarutat cu patima partenera de viata, iar prietenii – vazand fotografia – au intervenit imediat pentru a-i felicita pe cei doi. „Bravo, sunteti cel mai frumos cuplu!…”Va iubiti ca in prima zi”, a fost unul dintre mesajele transmise de admiratorii cuplului. La un moment dat ...