Adrian de la "Insula Iubirii" a trecut de la concurent la condamnat. Ce a facut acesta si cat de aspra este pedeapsa

Adrian, concurent in sezonul 5 al emisiunii „Insula iubirii", a fost condamnat la un an de inchisoare, cu suspendare, pentru infractiunea de purtare abuziva. Adrian Botoc, care era cercetat intr-un dosar de purtare abuziva, si-a aflat sentinta. Pentru ca a lovit un individ care a venit sa petreaca in clubul in care activa drept bodyguard, concurentul „Insula iubirii" a primit acum o condamnare de un an de inchisoare, cu suspendare. Ce s-a ales de Cati dupa ce a parasit Temptation Island - Insula Iubirii! O adevarata surpriza „In baza art. 396 alin. 2 si 10 C.proc.pen., cu retinerea art. 76 alin. 1 C.pen. condamna inculpatul BOTOC ADRIAN-DANIEL, la pedeapsa de 1 an inchi ...