Adrian Iencsi este noul antrenor al echipei FC Rapid Bucuresti

Adrian Iencsi este noul antrenor al echipei FC Rapid Bucureşti, a anunţat, luni, finanţatorul Victor Angelescu.

"Ne-am înţeles cu Adi Iencsi. Azi am avut discuţia şi ne-am înţeles foarte repede. El este un rapidist adevărat şi nu am avut foarte multe de discutat, ne-am înţeles repede şi de mâine va fi la antrenamente. În afară că e rapidist, noi credem că e un antrenor foarte bun, el a mai făcut parte din proiectul nostru, a mai avut experienţe anterioare ca antrenor principal şi la echipe de juniori şi la echipe de seniori şi ultima oară la echipa a doua a Craiovei. Suntem pe aceeaşi lungime de undă suă la sută. O să avem un buget ok, nu la fel ca anul trecut, dar un buget bun şi suntem pe aceeaşi lungime de undă. Cred eu că e o alegere bună. Are contract pe mai mult de un an. El îşi decide staff-ul. Noi vrem să ţinem nucleul de anul trecut, am avut o echipă tânără şi e normal să continuăm cu o mare parte din ei pentru că au acumulat o bună experienţă la Liga a II-a. Am ratat promovarea, barajul la ultimul meci, dar sunt jucători care au tot viitorul în faţă şi normal că vom aduce şi nişte jucători cu experienţă lângă ei. Am vorbit cu Adi despre jucători", a declarat Angelescu, la DigiSport.

Iencsi, 45 de ani, îl va înlocui la Rapid pe Dan Alexa, după ce echipa giuleşteană a ratat promovarea în prima ligă.