Adrian Mutu, despre mașina cumparata de Moruțan: 'Nu vad nicio problema daca Morutan ramane cu picioarele pe pamant si isi vede de fotbalul lui'

Selecţionerul naţionalei de tineret, Adrian Mutu, nu are nimic de criticat cu privire la faptul că jucătorul FCSB Olimpiu Moruţan şi-a cumpărat o maşină de 100.000 de euro la vârsta de 20 de ani, potrivit news.ro.

"Eu când am fost la Dinamo, mi-am cumpărat o maşină la fel ca Gică Hagi atunci. M-a sunat Giovanni (n.r. - Becali) şi ţipa, ţineam telefonul la vreo 30 de metri. Bă, tu îţi iei maşină, doar Hagi are. Şi uite că am ajuns la Inter. Nu văd nicio problemă dacă Moruţan rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi vede de fotbalul lui. Ce face el cu banii... E nomal ca Gigi Becali să aibă aceste temeri, e patronul clubului şi vrea să gestioneze cum crede dânsul de cuviinţă relaţia cu jucătorii. Nu pot să comentez asta. Dar nu înseamnă că Moruţan o să fie mai bun sau mai puţin bun. Nu vreau să intru în astfel de polemici, ce face domnul Gigi Becali la el la club face şi ia deciziile pe care le consideră. Mă afectează dacă jucătorii mei nu joacă. Mă gândesc dacă îl chem dacă nu joacă. Poate nu joacă două meciuri şi după aia începe să joace. Pentru mine, Moruţan este un posibil selecţionabil important. Echipa nu o fac eu, o fac jucătorii prin evoluţiile pe care le au. Hai să o luăm şi altfel. Poate că şi-a dorit de când era mic să aibă o maşină importantă. Poate în anii trecuţi, a pus nişte bani deoparte - nu sunt numai ăia 85 (n.r. - de mii de euro, salariul anual al lui Moruţan), are nişte bani deoparte - şi a fost visul lui. De ce trebuie să-l luăm tot timpul: uite, mă, şi-a luat maşină! Poate el şi-a îndeplinit un vis, domne, pot, mi-am luat maşina asta. Poate îl face mai fericit şi vede altfel... Putea să meargă şi cu o Dacie, tot acolo te duce, din punctul A în punctul B. Depinde cum te duce. Da, nu dă bine, ai cinci lei şi îţi cumperi una de 15 lei. Dar poate el e un băiat care a strâns bani de când a început fotbalul pentru un vis al lui. Şi-a luat acum, că acum îşi permite. Câţi oameni maturi au apartament cu o cameră şi au BMW la poartă? Mulţi. Şi acum noi certăm un copil... Şi critica pe care a făcut-o Gigi Becali este una pozitivă, spusă în stilul caracteristic al lui Gigi, care poate nu e uneori ceea ce aşteaptă un jucător şi pune presiune multă, dar asta nu înseamnă că e greşit. Să vă dau une exemplu. Vin la meci cu maşina federaţiei, una mică, bună pentru mine că pot să mă mişc, şi când m-am dus după meci să plec ştiţi ce mi-a spus o persoană: Ce faci, Mutule, aşa ai ajuns? Şi s-a luat şi de numere, că erau de Constanţa. Acum nu mai dau importanţă lucrurilor astea", a spus Mutu, la Digi Sport.

Întrebat dacă ar putea fi antrenor la FCSB, Mutu a răspuns: "Nu, ca să nu mai dezvolt. Nu, nu aş putea. Înseamnă că nu ai nevoie de un antrenor acolo. Nu ai nevoie de mine dacă îmi dai schimbările. Eu nu mă văd în postura asta".

După meciul cu CFR Cluj, Patronul FCSB l-a criticat pe Olimpiu Moruţan că şi-a cumpărat o maşină de "peşte".

Patronul FCSB, Gigi Becali, şi-a criticat dur jucătorii şi pe antrenorul Bogdan Argeş Vintilă după înfrângerea, scor 0-1, din meciul cu CFR Cluj.

" I-am spus şi impresarului lui Moruţan: băi, cumperi maşină de 100.000, tu, Moruţane! De la maşină nu a jucat. Dacă el are maşină de 100.000. Ce eşti tu, mă, peşte? Seria 8 BMW... Aici e caracterul lor, e treaba lor ce fac cu banii, dar numai că se răsfrânge la meci. Olaru o să fie fotbalist pentru că nu îşi ia maşină de 100.000. E cuminte. Moruţan să mai stea o tură, la revedere, să se plimbe puţin cu maşina, că pe teren nu mai intră. Acum mă implic eu. Măi Moruţane, aveam mare încredere în tine şi mai am încă, dar mai aşteaptă puţin, du-te şi te plimbă cu maşina aia de o sută de mii, că o să stai pe bancă, rezervă. Ca să-i învăţ minte. Stai să vedem, că îmi pun o întrebare şi cu Florinel Coman. Nu vreau să-l întrerup, poate a prins o zi slabă. Dar Moruţan, plimbă-te cu maşina, că ai luat maşină de 100.000! A pierdut toate mingile. Are maşină de 100.000, de peşte, el. El are maşină de peşte", a declarat Becali.