Adrian Mutu, prezentat oficial la nationala de tineret

Noul selectioner al echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial in aceasta postura, ca nu intentioneaza sa schimbe lucrurile bune pe care le-a facut predecesorul sau, Mirel Radoi, ci sa regleze doar anumite aspecte din jocul echipei.