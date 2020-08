Adrian Nastase a vizitat locul unde și-a facut Traian Basescu ucenicia

Între fostul premier Adrian Năstase și fostul președinte Traian Băsescu este o rivalitate de foarte mulți ani. Tocmai de aceea este interesantă vizita lui Adrian Năstase la bordul navei școală ”Mircea”, navă pe care Traian Băsescu și-a făcut ucenicia.

”Am sosit pentru trei zile pe litoral. Nu mi-am propus sa merg pe plaja. Multa lume, aglomeratie.

Mi-a facut insa placere sa vizitez, impreuna cu un vechi prieten, nava scoala „Mircea”, aflata la reparatii in portul Midia.

Unul dintre ofiterii de la bord mi-a amintit ca in !994, la Istanbul, unde participam la o reuniune in calitate de presedinte al Camerei deputatilor, aflasem ca nava „Mircea” se afla in port si am cerut sa o vizitez. Cel care a povestit era atunci elev pe nava scoala!”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.