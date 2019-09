Adrian Nastase acuza o DIVERSIUNE: Sedintele de Guvern se pot tine si fara ministrii ALDE

Adrian Năstase, fost prim-ministru şi fost preşedinte PSD, susţine că Guvernul poate funcţia, potrivit legii, şi fără miniştrii ALDE demisionari. Acesta citează din Codul Administrativ şi din Legea de funcţionare a Guvernului.

"Mai multi oameni politici si analisti au lansat, in ultimile zile, o diversiune si anume ca, in lipsa ministrilor ALDE, nu se pot tine sedinte de guvern.

Nu vad temeiul (altul decat cel politic-electoral) pentru o astfel de afirmatie. Nici din punctul de vedere al rostului guvernului de a administra, in timp real, problemele tarii si nici din punct de vedere strict legal.

Astfel, in art.38 din Codul administrativ, se precizeaza:

„(1) Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe în prezenţa majorităţii membrilor săi. Hotărârile şi ordonanţele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăşte prim-ministrul.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul documentelor şi al altor măsuri adoptate de Guvern.”

Aceeasi prevedere exista si in art 27 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor.

Din alin. 1 rezulta trei concluzii 1. prezenta pentru sedinte – majoritatea membrilor cabinetului; 2. modalitatea de luare a deciziilor de catre ministrii prezenti – consensul; 3. daca acesta nu poate fi obtinut, hotaraste premierul.

Deci, se pot tine sedinte de guvern, in masura in care ministrii ramasi in cabinet sunt majoritari.

Separat, trebuie discutate modalitatile de depasire a sabotajului presedintelui – ne-numirea interimarilor si, ulterior, prezentarea in parlament a unui guvern reconfigurat politic", scrie Adrian Năstase pe blog.