Adrian Nastase, atac DUR la adresa lui Klaus Iohannis: "Asta e o smecherie balcanica"

Adrian Nastase 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Constitutia noastra face o diferenta clara intre referendumul consultativ si referendumul pentru revizuirea Constitutiei. In cazul nostru, Presedintele Romaniei – care, de fapt, nu are drept de initiativa in ceea ce priveste revizuirea Constitutiei (art. 150 din Constitutie prevede:”Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presdintele Romaniei LA PROPUNEREA GUVERNULUI…”) – incearca sa foloseasca referendumul consultativ pentru a determina un referendum de revizuire, punand presiune pe Parlament pentru a elabora o lege de revizuire care sa fie supusa la vot odata cu alegerile prezidentiale. Asta e o smecherie balcanica. Si o cheltuiala inutila – doua refe ...