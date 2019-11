Adrian Nastase deplange moartea lui Duvaz: 'Reprezinta o parte din istoria stangii romanești pe care ura lui Iohannis nu va reuși sa le distruga'

Bogdan Niculescu Duvăz a murit sâmbătă la vârsta de 70 de ani. Fostul premier al României, Adrian Năstase, îl descrie drept un om politic „adevărat” și un prieten și. Năstase ține să precizeze că amintirile despre Duvăz reprezintă o parte din istoria stângii romanești post-revoluționare. Bogdan Niculescu Duvăz a fost ministrul delegat pentru Relația cu Partenerii Sociali în guvernul condus de Adrian Năstase în perioada 14 iulie - 28 decembrie 2004.

„A murit Bogdan Niculescu Duvaz. Un prieten si un om politic adevarat. Un arhitect, din toate punctele de vedere. De 30 de ani, drumurile noastre au mers in aceeasi directie. Mi-l aduc aminte, cu nostalgie, de la sedintele FSN din Modrogan sau din Varsovia. Vorbea cumpatat si nu a jignit vreodata pe cineva. A ales sa mearga o vreme alaturi de Petre Roman si apoi alaturi de Basescu – caruia i-a fost si nas la nunta de argint. Cand Basescu a luat-o la dreapta, l-a parasit si a venit in PSD. Apoi a fost un ministru respectat in guvernul pe care l-am condus. Dupa 2004, a continuat ca parlamentar dar si in calitate de presedinte al departamentului de politica externa din Consiliul national PSD. A militat in permanenta pentru unitatea stangii, nemultumit de impartirea in doua grupari. Imi aduc aminte de sprijinul sau la Adunarea parlamentara a Consiliului Europei cand, cu votul lui, PDSR a fost primit in grupul socialist. Imi mai aduc aminte de intalnirile noastre, de mai tarziu, din strada maresal Prezan, unde, impreuna cu vechiul sau prieten – Alexandru Sassu – construiam diverse alternative politice.

Timpul a trecut repede. Raman amintiri, franturi de imagini – Bogdan curatandu-si pipa sau ochelarii – reverberatiile vocii sale de bariton. Ele toate reprezinta o parte din istoria stangii romanesti post-revolutionare pe care, in niciun caz, ura lui Iohannis sau a celor care-i lustruiesc pantofii nu vor reusi sa le distruga.

Drum bun, Bogdan, la intalnirea cu Marele Arhitect. Te vor insoti lacrtimile si amintirile noastre”, a precizat Adrian Năstase pe blogul său personal.

Și alți oameni politici din PSD și-au exprimat părerile de rău la aflarea morții lui Bogdan Niculescu Duvăz.

