Adrian Nastase, despre Acordul de la Cotroceni: Nu poate fi national cand reprezinta mai putin de 40% dintre alesii poporului in Parlament

Adrian Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Nastase face o analiza a "Acordului Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei", semnat la Palatul Cotroceni de Klaus Iohannis si liderii PNL, USR, Pro Romania si PMP. "Cateva observatii despre „Acordul Politic National”, semnat la Cotroceni, la 13 iunie. In primul rand, in titlu, cuvantul „national” nu se justifica. Semnatarii (fara PSD, ALDE, UDMR, grupul pentru minoritati) reprezinta mai putin de 40% din reprezentantii poporului suveran in Parlament. Deci formula „Acord Politic national” este oarecum exagerata. Poate fi, eventual, un 'Acord politic pentru alegerile prezidentiale'", scrie Adrian Nastase p ...