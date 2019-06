Adrian Nastase, despre Congresul PSD din iunie: Este nevoie de o buna pregatire

Adrian Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Nastase sustine ca Congresul PSD din 29 iunie necesita o buna pregatire, altfel fara o buna pregatire, risca sa sparga in bucati partidul si sa duca la o criza guvernamentala. Adrian Nastase, atac DUR la adresa lui Klaus Iohannis: "Asta e o smecherie balcanica" „Vineri, am tinut o prelegere la Craiova despre Titulescu si despre criza dreptului international. Am incercat sa evidentiez felul in care oamenii politici, in perioada interbelica, au stiut sa apere cuceririle din tratatele de pace si sa lupte impotriva revizionismului. Am aratat, intre altele, preluand ideile lui Titulescu, legatura stransa dintre o buna politica interna si o buna politica externa. Din pacate, insuccesu ...