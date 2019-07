Adrian Nastase, despre numirea lui Mircea Geoana ca secretar adjunct al NATO

Geoana Nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul premier al Romaniei si lider al PSD, Adrian Nastase, analizeaza semnificatia numirii lui Mircea Geoana ca secretar adjunct al NATO. Este o recunoastere a actiunii consecvente a Romaniei in cadrul Aliantei si este si o recunoastere a calitatilor de diplomat si de om politic ale lui Mircea Geoana, apreciaza Nastase. "M-a bucurat foarte mult desemnarea lui Mircea Geoana ca Secretar general adjunct al NATO. Este o recunoastere a actiunii consecvente a Romaniei in cadrul Aliantei si este si o recunoastere a calitatilor de diplomat si de om politic ale lui Mircea Geoana. Mircea Geoana, reactie dupa decizia lui Jens Stoltenberg: ''O uriasa provocare'' Ma bucur ca, in context ...