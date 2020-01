Adrian Nastase face mișto de PSD: Le propune un plan de redresare din 2006

Adrian Năstase a încercat să pună umărul, în mandatul Vioricăi Dăncilă, la redresarea PSD! Aflat în cădere liberă, partidul a ajuns, conform celor mai pesimiste sondaje, sub 20%. Năstase a publicat, duminică, pe blogul său, câteva idei scrise în anul 2006 despre viitorul PSD pe care le consideră actuale și în acest moment.

”Am recitit un text pe care l-am scris in urma cu 14 ani, intr-o perioadă dificilă, de dezorientare a PSD si am impresia că unele idei de acolo isi mentin actualitatea.

2006 – ADRIAN NĂSTASE, Cateva idei pentru viitorul imediat

PROGRAM POLITIC

Cred cu tărie că vremea criticilor în PSD s-a încheiat.

De prea multe ori pe parcursul ultimilor doi ani, am căzut cu toţii în capcana autodistrugerii. Ca şi când n-ar fi fost suficient că scopul primordial al puterii era să ne distrugă, am contribuit şi noi, fără să ne dăm seama, la succesul acestei acţiuni. La fiecare lovitură din partea lui Traian Băsescu şi a prietenilor săi, adăugam şi noi una, arătând cu degetul spre colegi de-ai noştri. Cu fiecare articol de presă care ne desfiinţa, mai apărea câte unul dintre noi anunţând că suntem terminaţi. Am luat cu toţii parte la acest proces public al PSD. Ştiu acum că nu a fost cea mai fericită strategie.

Fără să ne dăm seama, am ajutat puterea să ne transforme într-un adversar aproape neînsemnat. Asta e grav, dar se poate repara. Ceea ce e însă mult mai grav e faptul că am participat cu toţii la răspândirea neîncrederii în PSD. Timp de doi ani nu am vorbit decât despre neajunsurile, defectele, problemele, catastrofele, nenorocirile care sunt caracteristice PSD. Între timp, am reuşit să echivalăm PSD cu ideea însăşi de catastrofă. Un observator din afară se poate întreba, pe bună dreptate: “Dacă PSD e o idee aşa proastă, de ce nu îl închideţi definitiv?” De ce nu plecăm cu toţii acasă, de ce nu ne găsim ceva mai bun de făcut?

E momentul să ne amintim de ce suntem aici şi, mai ales, să ne amintim lucrurile bune care fac parte indiscutabil din identitatea acestui partid.

Forţa noastră de echipă – când a avut vreo grupare de dreapta ceva comparabil?

Oamenii de calitate – ne amintim de ei în fiecare zi când puterea îşi afişează “valorile”.

Legătura cu electoratul – când l-aţi văzut ultima dată pe Tăriceanu stând de vorbă cu un administrator de bloc?

Organizarea imbatabilă.

Rezultatele la guvernare.

Capacitatea de a ne replia după un eşec.

Toate aceste calităţi sunt reale şi nu le-am pierdut în ultimii ani.

Sunt încă în noi şi depinde numai de noi să ne scoatem din nou la lumină. Dacă ne amintim de ce merită să ne aflăm cu toţii în PSD.

Un singur lucru ne-a lipsit în toţi aceşti ani şi adevăratul test pe care îl avem de trecut este dobândirea sa. Definirea scopului nostru pe scena politică.

Până în 2004, PSD a fost o opţiune pentru o largă categorie de electorat pentru simplul fapt că exista. Ne-am definit prin faptul că existăm, că suntem acolo. Credibilitatea noastră a fost garantată inclusiv de continuitate, de o inerţie a prezenţei noastre în prim-plan, alimentată permanent cu succese politice.

Acum succesele au dispărut, iar noi înşine am dispărut ca opţiune principală din mintea electoratului. Nu ne putem reîntoarce acolo pe baza istoriei şi trecutului nostru. Nu ne mai putem baza pe inerţie.

Ne trebuie un motiv, un scop, o definire a nouă înşine care să arate electoratului că îi putem fi utili, că are sens să se întoarcă spre noi, că reprezentăm o soluţie. PSD nu mai e o opţiune automată; trebuie să muncim pentru a-l face să redevină astfel.

Consiliul Naţional: primul moment al dezbaterii interne

Consiliul Naţional este un moment util pentru a discuta opţiunile noastre interne şi de a căuta soluţii pentru o mai bună structurare a activităţii partidului. Suntem o echipă mare, formată din foarte mulţi jucători valoroşi. Dar, pentru a deveni cu adevărat eficienţi, trebuie să (re)învăţăm să lucrăm împreună.

Avem o conducere de partid aleasă şi legitimă, pe care trebuie să o susţinem indiferent de părerile noastre personale. Avem mai multe lucruri care ne leagă decât lucruri care ne dezbină. Şi, mai mult decât orice, suntem foarte dornici să ne recâştigăm poziţia de cel mai important partid al ţării.

Pentru a putea fi eficienţi, e nevoie însă de organizare. Nu e suficient să venim cu toţii şi să propunem public idei interesante. E nevoie ca energia noastră, dorinţa noastră de a demonstra că suntem cei mai buni, să fie canalizate coerent şi unitar într-un program de acţiune, bine structurat. Prin această platformă, doresc să dau un sprijin în acest efort de organizare, astfel încât să creăm împreună un cadru dinamic pentru activitatea PSD în anul care urmează.

Dacă nu vom încerca să ne organizăm activitatea, şi anul viitor ne va surprinde. Vor urma alegeri, vor fi noi complicaţii politice la guvernare, vor apărea noi provocări generate de integrarea europeană. La toate acestea va trebui să răspundem ca oameni politici şi ca partid. Nu o vom face dacă vom crede că solidaritatea noastră este un bun în sine şi că reprezentativitatea noastră ca voce a stângii este automată. Nu vom fi un partid puternic dacă vom continua să ne lovim între noi şi dacă vom căuta mereu vinovaţi şi ţapi ispăşitori. Nu vom impune respect dacă vom acţiona fără fermitate şi fără unitate.

Consiliul Naţional e primul moment dintr-o serie mai lungă de acţiuni de la finalul acestui an. De astăzi va trebui să depăşim conflictele care ne-au măcinat şi să acţionăm ca adevăraţi oameni politici. Adică, să fim reprezentanţi ai oamenilor care ne-au ales şi care, în ciuda tuturor dificultăţilor, au decis să fie alături de noi în ultimii doi ani. Această platformă este un apel către cei care mai pot ajuta PSD să revină în fruntea politicii romanesti, un îndemn către conducerea partidului pentru a demonstra tuturor solidaritate şi unitate şi, nu în ultimul rând, o mână întinsă către oamenii abandonaţi în ultimii ani de politicile greşite ale actualei puteri.

De ce e nevoie de un nou program politic?

E foarte simplu să critici şi, într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi a trecut prin această etapă. Mult mai greu este să construieşti. Mult mai greu este să punem laolaltă experienţa noastră, dorinţa noastră de a câştiga alegerile, pregătirea noastră profesională şi ideile noastre pentru a face un proiect în care să credem cu toţii.

Avem nevoie de un program politic pentru 2007, pentru ca ultimii doi ani, pe care cu toţii în considerăm pierduţi pentru România, să nu se transforme în doi ani pierduţi pentru PSD.

Avem nevoie de un program politic de centru-stânga adaptat la ceea ce suntem, la valorile noastre, la nevoile electoratului nostru. Cu un astfel de program, votat de Congres, vom putea să credem din nou că partidul nostru e mai mult decât suma celor care îl conduc sau decât interesele celor care, temporar, ocupă o funcţie sau alta. Avem nevoie de un proiect în care să credem şi pe care să îl susţinem, fie că suntem parlamentari, primari, viceprimari, consilieri locali sau judeţeni, lideri de organizaţie sau simpli membri.

Care e obiectivul pe care trebuie să îl avem în vedere?

Avem şi un obiectiv precis la care ne putem raporta: alegerile europene de anul viitor. În mai 2007, vom merge din nou în faţa oamenilor şi va trebui să le cerem din nou sprijinul.

Avem ce să le spunem?

Am făcut ceva pentru ei în aceşti ani?

Avem ce ofertă să le prezentăm?

Avem o echipă pe care să o sprijine?

Am depăşit perioada în care eram consideraţi răul absolut?

Anul viitor va fi important pentru noi toţi. Unii dintre noi îşi joacă posturile. Alţii au de ales între a sta pe margine şi a se implica alături de actuala conducere. Eu cred că, de fapt, nimeni dintre noi nu are de ales. Dacă vrem să rămânem un partid important, trebuie să participăm cu toţii. Indiferent dacă ocupăm o funcţie de conducere sau nu, indiferent dacă suntem mulţumiţi sau nu de cei care ne conduc. Nu avem alternativă. Fiindcă, dacă pierdem alegerile următoare, căderea partidului va continua. Nu vom mai fi partidul cel mai important din România. Mai mult, nu vom mai convinge pe nimeni. Cei care vor să ne înlăture abia aşteaptă momente de slăbiciune. Nu trebuie să le oferim această satisfacţie.

Avem un scor electoral în jurul a 22-24%. Nu e un scor rău pentru un partid care a fost hărţuit cum am fost noi. E o cifră care ne permite să sperăm la o evoluţie cât mai bună în mai 2007. De aici putem construi, împreună, acel program care să ne permită câştigarea tuturor alegerilor care vor veni în 2007, în 2008 în 2009.

Cum facem relansarea PSD?

Un program de relansare a PSD nu trebuie să se refere însă doar la oferta externă pe care partidul o prezintă electoratului. Punctul nostru de plecare suntem noi înşine. Trebuie să stabilim împreună care va fi poziţia partidului în 2007. Nu putem să oscilăm între diverse parteneriate cu puterea şi postura de principal opozant. Nu mai putem să facem experimente. Trebuie să decidem acum cine suntem, ce vrem şi cu cine ne propunem să reuşim.

Avem de ales între următoarele ţinte:

Să fim un lider al unei largi alianţe de stânga; aceasta înseamnă să coagulăm, alături de noi, grupurile care mai înseamnă ceva în zona de stânga, fie că vin din spectrul politic, fie că reprezintă vocea sindicatelor sau a altor categorii sociale; e o soluţie care ne permite să ne afirmăm puritatea doctrinară şi să ne redefinim discursul social; personal, cred că aceasta ar putea fi direcţia pe care să o avem în vedere pe termen mediu şi lung, fiindcă e singura care ne asigură impunerea noastră ca reper într-o Românie care are foarte multă nevoie de stânga

Să fim un lider al unei largi alianţe de centru-stânga; aceasta ar însemna să căutăm, în scena politică actuală, acei parteneri care ne pot ajuta să obţinem o victorie de moral împotriva celor care ne-au luat locul la guvernare; o astfel de alianţă, chiar şi conjuncturală, ar putea avea ca obiectiv contracararea ofertei pe care o vor face Traian Băsescu şi colegii săi; în funcţie de sprijinul pe care îl vom avea în societate, putem spera şi la o astfel de ţintă.

Să participăm singuri în alegeri; această din ultimă variantă este cea mai complicată; ea presupune că ne vom fi rezolvat până în primăvară procesele de reorganizare şi că reluăm rapid creşterea în sondaje; indiferent de ce vom face, continuarea drumului singuri nu cred că este o opţiune; fără acestea condiţii, nu ne permitem să ne construim un viitor în care să fim singuri împotriva tuturor.

În afară de această alegere, a obiectivului nostru ca partid, avem şi alte decizii de luat. Majoritatea dintre ele se referă la organizarea internă. Acesta e un domeniu care ne priveşte pe toţi, poate chiar mai mult decât alte obiective. Avem de construit o ofertă inteligentă, care să se plieze pe actuala realitate socială. Dar, înainte de orice, avem de stabilit mai multe detalii.

Cum ne stabilim candidaţii?

O vom face prin alegeri primare, prin-un mecanism public şi transparent?

Care va fi baza noastră de selecţie?

Care e modelul de lider pe care vrem să îl impunem?

Cum vom finanţa viitoarele campanii electorale?

Cum atragem resurse în partid, astfel încât să nu fim acuzaţi de corupţie sau de trafic de influenţă?

Care sunt resursele, nu doar financiare, pe care ne vom baza de acum înainte?

Cum atragem oameni în partid?

Iată întrebări la care va trebui să găsim, împreună, un răspuns.

Abia după ce vom clarifica aceste aspecte, vom vorbi de oferta noastră pentru societate. Această ofertă are ca ţintă pregătirea partidului pentru alegeri. Iar soluţia noastră e simplu de formulat: trebuie să blocăm, la toate nivelurile, actuala politică de dreapta şi să ne concentrăm pe combaterea sărăciei populaţiei.

Oferta politică pe care o vom propune ar trebui să plece de la patru piloni de bază:

Asigurarea PROSPERITĂTII pentru populaţie, prin impunerea unui nou model social

Impunerea valorilor SOLIDARITĂTII, atât la nivelul societăţii cât şi la nivel politic

Consolidarea STATULUI DE DREPT şi apărarea intereselor României

Protejarea populaţiei României de efectele negative ale INTEGRĂRII

Integrarea europeană va genera provocări noi pentru toţi

Ca partid, ne vom confrunta cu o realitate diferită. Actuala putere va dori să îşi extindă influenţa şi la nivel local şi să blocheze accesul la decizii al celor care, cu sprijinul populaţiei, ocupă poziţii importante în primării şi consilii judeţene. Avem cea mai puternică echipă de aleşi locali şi ei trebuie să fie arma noastră politică pentru viitor.

Tema descentralizării, despre care se vorbeşte atât de mult, are o miză enormă – controlul asupra banilor europeni. Absorbţia acestor fonduri va fi o responsabilitate imensă, fiindcă aceste fonduri pot asigura dezvoltarea cu adevărat a comunităţilor locale şi a României în ansamblu. Nu putem lăsa ca acest proces să fie gestionat exclusiv de actuala putere. Prin modul în care s-a comportat până acum, prin haosul politic, prin conflicte şi amatorism – actuala putere a demonstrat că face mai mult rău decât bine. Avem, ca partid, obiectivul de a ne întări foarte tare prezenţa la nivel local. Doar astfel putem să contracarăm efectele negative ale integrării care, cu siguranţă, vor veni.

În faţa provocărilor integrării, trebuie să avem răspunsuri politice bine pregătite. Acest program de relansare a PSD trebuie să ia în calcul şi această nouă realitate. De acum înainte, relaţia cu Uniunea Europeană va fi o temă a noastră, a tuturor, nu doar o competenţă de politică externă, nu doar un accesoriu diplomatic.

Soluţiile pe care le putem include în oferta noastră

După ce vom termina organizarea partidului şi după ce vom pune la punct mecanismul de acţiune pentru anul viitor, vom putea răspunde la întrebarea iniţială: ce putem oferi românilor?

Avem suficientă experienţă politică şi de guvernare pentru a şti că PSD are foarte multe soluţii. Eu voi enumera aici doar o parte din aceste soluţii, cu convingerea că ele pot şi trebuie să susţină pilonii ofertei noastre politice. Nu vreau să le priviţi doar ca promisiuni pe care le putem face, ci chiar ca obiective pe care să ni le asumăm.

Diferenţa dintre noi, cei din PSD şi ei, cei de la Putere, nu se va face prin acuze reciproce, ci prin programele şi proiectele sociale pe care le vom pune în dezbaterea publică. Aici este marea miză politică. Şi PSD trebuie să fie pregătit pentru această bătălie. Diferenţa dintre PSD şi partidele aflate la guvernare constă în răspunsul diferit pe care îl dăm la aceeaşi întrebare: „Ce fel de Românie vrem să construim?”. Spre deosebire de formaţiunile de dreapta, noi nu vrem o Românie a inechităţii, a decalajelor economice şi a rupturilor sociale, ci vrem o Românie a solidarităţii, a bunăstării şi a coeziunii sociale. Această este viziunea noastră asupra modelului social pe care vrem să-l construim în România, dar şi contribuţia noastră ideologică la modelul social european.

Putem să asigurăm PROSPERITATE, atât pentru cetăţeni cât şi pentru afaceri, prin:

asigurarea unei creşteri economice de 6%

impunerea, chiar din 2008 şi nu la finalul mandatului, a unui salariu minim pe economie de 300-320 de euro

creşterea anuală a salariului mediu pe economie cu minim 12-15%

creşterea puterii de cumpărare

rectificarea politicii fiscale, prin introducerea a doua trepte de cote (în afara unei cote generale de 16-19%, să se introducă o cotă de 25% pentru cei cu salarii mari, de peste 1000 de euro)

introducerea unui TVA diferenţiat, astfel încât să existe un nivel mai scăzut pentru alimentele de bază, medicamente, mărfuri şi servicii sanitare şi sociale, precum şi pentru mărfurile şi serviciile care deservesc cultura, educaţia, ştiinţa şi cercetarea

Putem să asigurăm SOLIDARITATE SOCIALĂ, pentru a combate polarizarea tot mai accentuată dintre cei bogaţi şi cei săraci, prin:

introducerea instituţiei “pensiei minime”

ridicarea pensiei minime la 80-85% din salariul minim pe economie, la circa 240 de euro

dublarea, încă o dată, a pensiilor agricultorilor

modificarea sistemului de subvenţii în agricultură, la un nivel de 500 RON la hectar

modificarea pozitivă a avantajelor oferite investitorilor care creează noi locuri de muncă

crearea a 100-200 de cămine pentru vârstnici

triplarea programului de locuinţe pentru tineret şi pentru cei cu venituri mici

impozit de 25% pentru monopolurile naturale, pentru întreprinderile cu poziţii dominante pe piaţă, pentru instituţiile financiare şi bancare

aplicarea unui program de ajutorare pentru categorii sociale speciale: familia tânără şi primul copil, minorităţi, zona rurală, periferia oraşelor, rromi; pentru aceştia se pot crea programe de educaţie şi de socializare

Putem să asigurăm consolidarea STATULUI DE DREPT şi siguranţa cetăţeanului prin:

întărirea organelor statului

reforma constituţională, pentru clarificarea relaţiei dintre preşedinte şi premier

sănătate – 70% din fonduri pentru populaţia săracă

educaţia – crearea unor zone de educaţie prioritară pentru mediul rural (formată din 1000 de sate), în care să se introducă alimentare cu apă, asigurarea de surse de energie electrică pentru toate satele, transport şi şanse pentru continuarea sturiilor

agricultură integrată, prin impozit pe teren redus şi subvenţii

siguranţa energetică, printr-o reformă a abordării acestei problematici, pe baza noilor programe ale PSE

introducerea în discuţie a temelor de interes ecologic, preluate recent şi de socialiştii europeni, prin programe de reducere a poluării şi de limitare a riscului de inundaţii

Putem să facem faţă provocărilor INTEGRĂRII EUROPENE prin:

asigurarea absorbţiei fondurilor ce vin de la Uniunea Europeană

respectarea înţelegerilor post-aderare

crearea unor echipe de proiect în interiorul partidului, care să ajute la asigurarea unor investiţii în zone cu mari probleme sociale

***

Fiecare dintre noi are experienţă şi idei. Iar împreună putem redeveni un partid dinamic. Trebuie doar să ne stabilim acest lucru ca prioritate. Dacă vom continua pe traiectorii individuale, urmărind să ne punem în evidenţă sau să ne salvăm pielea, nu avem la ce să ne aşteptăm: vom asista la dispariţia lentă a PSD. Dacă redescoperim voinţa de a lucra împreună, avem o şansă. Deocamdată nu putem privi spre viitor dacă nu decidem că vrem să continuăm împreună.

Acum PSD nu funcţionează ca o echipă. Suntem un grup de indivizi care acţionează sub aceeaşi etichetă, dar adeseori împotriva ei. “Dialogul intern” la care ne tot îndemnăm reciproc se rezumă la acuzaţii pe care ni le adresăm unii altora. Dar dialogul intern real poate fi salvarea noastră. Ca întotdeauna în istoria noastră, putem salva PSD prin solidaritate.

Când ne-am aflat la guvernare, am propus solidaritatea ca soluţie pentru categoriile de electorat defavorizate de tranziţie şi care nu se puteau descurca fără o mână întinsă de stat. Am impus, în timp, solidaritatea ca soluţie în societatea românească. Acum e timpul să aplicăm această soluţie în interiorul PSD, în beneficiul PSD!”, e mesajul lui Adrian Năstase.