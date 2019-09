Adrian Nastase ii da o replica acida lui Mihai Chirica, despre care spune ca nu are stofa de mare om politic

Continuă schimbul de replici între fostul premier Adrian Năstase și primarul Iașiului, după ce Năstase a acuzat că edilul a blocat organizarea la noul muzeu municipal a unei conferințe a Fundatiei Titulescu. Fostul premier spune că reacția lui Chirica este jenantă, că acesta are „vedere scurtă” și că apelează la „gesturi mărunte si nedemne”.

`Am aflat ieri că primarul Chirică „a luat act cu uimire și tristețe de afirmațiile făcute pe blogul personal de fostul președinte al PSD Adrian Năstase cu privire la unele inconveniente suferite în timpul unei vizite la Iași.”

Regret faptul că i-am provocat uimire si tristete lui Mihai Chirică. Pe mine m-a amuzat termenul folosit in comunicatul său, „inconveniente”!

„…afirmația potrivit căreia „primarul Iașului a interzis folosirea sălii muzeului (Muzeul Municipal – n.n.) și i-a interzis directoarei Ichim chiar și participarea la evenimentul de la Cercul Militar” este pur și simplu jenantă. Muzeul Municipal nu a primit nicio adresă de la Adrian Năstase ori de la Fundația Titulescu nici privind utilizarea vreunei săli a instituției, nici despre vreo eventuală intenție de a dona o serie de gravuri și litografii. Mai mult, potrivit Codului Administrativ, donațiile trebuie să respecte anumite proceduri legale, prima dintre acestea fiind un act de donație care să cuprindă lista obiectelor și valoarea acestora”

Nu afirmatia este „jenantă” ci decizia pe care a luat-o Mihai Chirică. Evenimentul ce trebuia să aibă loc la Muzeul Municipal, din subordinea primăriei, a fost organizat printr-un dialog intre curatorul expozitiei si reprezentantii Fundatiei cu doamna Aurica Ichim. După interzicerea de utilizare a spatiului muzeului, pentru a salva situatia, doamna Ichim a trimis o adresă la Cercul Militar pentru organizarea evenimentului acolo. Impreună cu criticul de artă care a selectat lucrările, am intocmit actul de donatie pe care l-am adus la Iasi si el trebuia semnat de directoarea muzeului, urmand a fi autentificat la notariat. Cunosc bine procedura, intrucât am donat numeroase lucrări altor muzee!

„Dincolo de aceasta, – se spune in comunicat – subliniem faptul că primarul Municipiului Iași nu se coboară la astfel de gesturi mărunte și nedemne față de un fost demnitar, cu atât mai mult dacă ar fi fost vorba de îmbogățirea patrimoniului cultural al muzeului și al Iașului, în general. Dimpotrivă, primarul Municipiului Iași susține activitatea de îmbogățire a colecțiilor Muzeului Municipal.”

Iesenii sunt cei care vor judeca dacă Mihai Chirică s-a coborât „la astfel de gesturi mărunte si nedemne”. Eu personal cred că da.

„În aceste condiții, considerăm că afirmațiile lui Adrian Năstase sunt bazate pe frustrări și interpretări subiective, lucru regretabil la o persoană cu o solidă pregătire intelectuală.

În fine, cu privire la viziunile și opțiunile politice ale lui Adrian Năstase, e imposibil de știut la care „înaintași” se referă acesta, dar opiniile sale îl privesc în totalitate și nu fac obiectul interesului nici al primarului și credem că nici al ieșenilor, în general.”

Comentariile mele s-au bazat pe fapte. Am trecut de perioada frustrărilor personale. E adevarat consemnez „cu uimire si tristete” episoade de trădări politice si lipsă de elegantă in viata publică. In ceea priveste „înaintasii”, aveam in vedere marii oameni politici ai Moldovei care au construit România modernă. Pare că Mihai Chirică are vederea mult mai scurtă …

Rămâne asa cum am vorbit, astept alegerile locale viitoare, sperând că iesenii vor alege ca primar o persoană capabilă să facă diferenta dintre actele politice si cele de cultură”, a scris Năstase pe blogul personal.