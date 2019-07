Adrian Nastase il lauda pe Florin Iordache și transmite PSD un sfat dupa decizia CCR pe referendum

Fostul premier Adrian Năstase spune că PSD trebuie să fie mai „vigilent” după ce Klaus Iohannis a preluat de la predecesorul său de la Cotroceni, Traian Băsescu, „șmecheria” cu referendumul consultativ în aceeași zi cu alegerile.

„Klaus Iohannis a invatat de la Basescu smecheria cu referendumul consultativ fixat odata cu alegerile. Emotia publica generata de o anumita tema are ca scop sa aduca voturi suplimentare echipei sustinute de presedinte. Basescu nu avea nevoie de o schimbare a Constitutiei pentru a stabili numarul parlamentarilor la 300- asta se putea face prin lege. Constitutia nu prevede numarul parlamentarilor. Dar era vorba de un subiect „pasional”.

Presedintele Iohannis a preluat aceasta smecherie, vizand o tema populara (amnistia, gratierea colectiva), cu finalitate de revizuire constitutionala. Referendumul era si o modalitate de a ocoli prevederile Constitutiei – care nu ofera presedintelui initiativa de revizuire – si de a realiza acest obiectiv prin referendum consultativ+initiativa legislativa de revizuire (procedura incorecta). Asa incat a indus in eroare parlamentul, cerand un aviz general si a formulat o intrebare ce leza drepturile si libertatile fundamentale, in afara limitelor de revizuire a constitutiei – asa cum, in unanimitate, a aratat CCR.

In ghidul referitor la referendumuri, elaborat de Comisia de la Venetia, se arata, in mod corect, ca validitatea textelor supuse refendumului trebuie controlata anterior votarii. Am afirmat si eu acest lucru inainte de referendum. Asa incat ma bucur ca Florin Iordache a inaintat o initiativa legislativa care sa precizeze acest lucru pentru cei care nu au citit Ghidul Comisiei de la Venetia.

Cred ca ar fi necesar ca, in perioada aceasta, cainele de paza al democratiei, din partea Psd, sa fie mai vigilent!” , a scris Năstase pe blog.

