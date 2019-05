Adrian Nastase il NIMICEȘTE pe Iohannis: Grobianism, conduita partizana, lipsa de corectitudine, complicitate cu serviciile

Atacuri extrem de dure lansate de fostul premier Adrian Năstase la adresa președintelui Klaus Iohannis. Campania pentru referendum, atacurile la adresa cabinetului Dăncilă sau gestionarea politicii externe a României sunt câteva din temele la care Năstase spune că Iohannis și-a demonstrat lipsa de pricepere.

"Duminică, vor fi alegeri pentru Parlamentul european si un surogat de referendum cu două intrebări – pe care nici Iohannis nu si le aminteste.

Iohannis a transformat ceea ce trebuia să fie o dezbatere despre proiectul european intr-o pre-campanie prezidentială, gândită in folosul propriu.

Acum, aproape de finalul mandatului său, pot să-mi confirm ceea ce scriam in 2014, inainte de alegerile prezidentiale – Iohannis este mai balcanic decât noi toti. De la nemti nu are decât numele. Conduita sa permanent partizană, lipsa de corectitudine in relatia cu altii, continuarea complicitătii cu segmente ale serviciilor si justitiei (preluată de la Băsescu), lipsa de elegantă publică, grobianismul din exprimările referitoare la PSD si la guvernul Aliantei PSD/ALDE, incapacitatea de dialog cu guvernul, cu parlamentul si cu segmente mai largi de cetăteni dovedesc faptul că cei care si-au inchipuit că Iohannis ar putea fi un nou Carol I, integrator si constructor de institutii, s-au inselat foarte tare. Iar incăpătânarea pentru realizarea unui referendum ce nu-i va fi util nici măcar lui dovedeste lipsă de capacitate strategică. M-a intristat si lipsa de creativitate in politica externă, precum si incapacitatea de a face compromisuri cu guvernul pentru a debloca situatii jenante – cum ar fi numirea unor ambasadori.

De aceea, pentru mine (inclusiv pentru motive ce tin de atitudinea sa in alegerile prezidentiale din 2004 – de sprijin pentru Stolojan si apoi pentru Băsescu, desi PSD avea un acord politic cu FDG – Karl Werner Iohannis va fi perpetuu Mitică Iohannis.

PS Am răsfoit cartea sa EU.RO. M-a dezamăgit. Este un fel de documentar de popularizare. Nu presedintele tării face o astfel de lucrare. Cartea putea fi usor asamblată, de exemplu, de Reprezentanta UE de la Bucuresti, bine informată altfel, inclusiv in ceea ce priveste cantitatea de mazăre importată din Madagascar (ce mojicie!)", scrie Adrian Năstase pe blogul său.